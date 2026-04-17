Президент США Дональд Трамп отверг предложение НАТО о поддержке действий Вашингтона в Ормузском проливе и усомнился в полезности альянса.

«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп обратил внимание, что когда США действительно нуждались в помощи Североатлантического альянса, он оказался бесполезен. «Бумажные тигры!» — заключил Трамп.