Ещё накануне вечером многие эксперты были уверены, что развязан один из самых болезненных «узелков» на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп, как уже сообщал Minval Politika, заявил в социальной сети Truth Social о достижении предварительной договорённости о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном, причём оно вступало в силу в тот же день. На следующий день Трамп анонсировал переговоры лидеров двух стран — первый подобный контакт между Израилем и Ливаном за 34 года. Ранее, как уточняется, Трамп провёл телефонный разговор с президентом Ливана Жозефом Ауном, в ходе которого обсуждались возможные шаги по скорейшему прекращению огня между Израилем и Ливаном и стабилизации ситуации. С Израилем же у Белого дома коммуникация постоянная.

Примечательно другое. Ещё на момент заключения соглашения о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном у Вашингтона и Тегерана возникло «недопонимание», и оно было связано именно с Ливаном. В Иране считали, что прекращение огня охватывает и Ливан, а в Израиле продолжали наносить удары по инфраструктуре «Хезболлах». Поэтому можно понять, почему в Вашингтоне так обрадовались достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Однако, к сожалению, оптимизм продержался недолго. С территории Ливана были обстреляны израильские города Нагария и Кармиэль. По ним было выпущено не менее 15 ракет. В городе Кармиэль несколько человек получили ранения.

Израильтяне не стали молчать. В ответ был нанесён удар уже по Ливану. Как сообщило ливанское Национальное информационное агентство NNA, Израиль продолжил атаковать юг Ливана после вступления в силу прекращения огня: «Несмотря на то, что прошло около получаса с момента вступления в силу режима прекращения огня, артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населённые пункты Хиям и Дебин», — указывается в сообщении агентства.

Пока что трудно сказать, идёт ли речь о полномасштабном срыве прекращения огня или же только о его нарушении. Но при этом, к сожалению, факт остаётся фактом: в мире между Израилем и Ливаном заинтересованы далеко не все. «Хезболлах» — это мощные и влиятельные иранские «прокси», и отказываться от такого «рычага войны» и закрывать для Израиля северный фронт в Тегеране, судя по всему, не намерены. В свою очередь, для Израиля главная задача — это обезопасить свой север, и если дипломатический путь не работает, будет продолжаться военная операция. Впрочем, справедливости ради, в новейшей истории было предостаточно и договорённостей, и военных операций, но мира на границе Израиля и Ливана по-прежнему нет.

Однако в этом раскладе есть ещё одно обстоятельство. Израиль обстреливает не регулярную ливанскую армию, а вооружённые структуры «Хезболлах». И власти Ливана то ли не хотят, то ли не могут эти формирования разоружить.

Здесь, наверное, нужно обратиться к событиям семидесятых годов. До этого времени Ливан считался «ближневосточной Швейцарией», страна представляла собой финансовый центр региона. Плюс ко всему здесь с первых дней обретения независимости действовала довольно-таки сложная система распределения власти между различными общинами: пост президента занимал христианин — маронит, премьер-министр обязательно должен быть суннитом, спикер парламента — шиитом. Но когда в Ливан хлынули палестинские беженцы, вся система оказалась сломанной.

С одной стороны, Ливан оказался охвачен гражданской войной. С другой — операции против палестинцев проводил здесь Израиль. И если с гражданской войной худо-бедно удалось покончить, то палестинские формирования, включая «Хезболлах», никуда не исчезли. Более того, располагая внешней поддержкой, они продолжают диктовать свои условия. И в такой ситуации есть очень большой риск, что перемирие будет сорвано окончательно.