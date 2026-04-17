В ходе шествия, состоявшегося до начала судебного заседания по делу российского бизнесмена, лидера и учредителя партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна , задержаны 17 человек.

Об этом говорится в сообщении полиции МВД Армении.

«17 человек задержаны и доставлены в подразделения общинной полиции за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении», — говорится в сообщении.

14:40 У здания Антикоррупционного суда Армении произошла потасовка между сторонниками российского бизнесмена, лидера и учредителя партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и сотрудниками полиции.

Правоохранители задержали до пяти человек, передает ТАСС.

Напряженность возникла посте того, как сотрудники спецназа попытались оттеснить собравшихся от дороги, прилегающей к зданию суда, где в эти минуты проходит заседание по делу бизнесмена.