Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп сорвал голос во время напряжённого разговора с представителями Ирана.

По его словам, Трамп лично ведёт переговоры с Тегераном и несколько дней назад провёл телефонный разговор, который прошёл в жёсткой форме.

«Он напрямую разговаривает с иранцами. Разговор стал довольно напряжённым — до такой степени, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдёт, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос», — отметил Грэм.

Он добавил, что не хотел бы оказаться «на другом конце этой беседы».