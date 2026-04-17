По сравнению с предыдущими годами в Азербайджане значительно снизился интерес к автомобилям. Этому способствуют несколько факторов, главным из которых является снижение покупательной способности населения. Второй важной причиной называют снижение инвестиционной привлекательности автомобилей.

Об этом заявил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж, комментируя ситуацию на автомобильном рынке.

По его словам, в настоящее время люди предпочитают инвестировать в недвижимость.

«Инвестиционная привлекательность возникает тогда, когда в секторе происходит меньше статистических и структурных изменений. В последние годы были введены льготы на гибридные и электрические автомобили сроком на три года, однако затем они были отменены. В результате инвестиции направляются в сферы с более стабильным законодательством», — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас на рынке недвижимости наблюдается стабильность, поскольку законодательство в этой сфере меняется реже, что в свою очередь привлекает инвесторов. Он также напомнил, что в последние годы активно развивался рынок услуг аренды автомобилей, однако сейчас и в этом сегменте наблюдается спад.

По его словам, дополнительное влияние на рынок оказывает отмена налоговых льгот на новые автомобили и ограничения на импорт подержанных машин, а также снижение ликвидности автомобилей, произведенных в 2000–2010 годах.

Отдельно он отметил, что условия банковского кредитования также негативно влияют на рынок: ранее автомобили можно было приобрести по более выгодным кредитным ставкам, однако сейчас процентные ставки значительно выросли, а условия ужесточились.

Эксперт также подчеркнул, что автомобили на рынке зачастую продаются дешевле заявленной рекламы, при этом реализация подержанных машин стала значительно сложнее.

По его оценкам, активизация автомобильного рынка может произойти примерно через год.