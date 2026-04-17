Руководящий состав Министерства обороны (МО) Азербайджана встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях, поинтересовался их заботами и вопросами обеспечения, а также ознакомился с социально-бытовыми условиями, созданными в воинской части.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в воинской части в соответствии с современными стандартами созданы все условия для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне и повышения профессионализма военнослужащих.

Глава Минобороны отметил важность надлежащего выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей, что способствует совершенствованию их знаний и навыков. Было подчеркнуто, что вопросы улучшения социально-бытовых условий военнослужащих находятся в центре внимания президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В заключение руководство Министерства обороны понаблюдало за проведением занятий в учебном городке воинской части, а также поинтересовалось состоянием и эксплуатацией артиллерийских средств.