Папа римский Лев XIV раскритиковал политиков, которые для достижения своих целей используют религию. Понтифик также заявил, что наш мир прямо сейчас грабит «кучка тиранов». Слова папы римского прозвучали на фоне его конфликта с Вашингтоном за критику операции США в Иране.

«Блаженны миротворцы, но горе тем, кто использует религию для получения военной, политической или экономической выгоды, ввергая то, что священно, в тьму и грязь», — заявил понтифик во время визита в Камерун, трансляцию его речи вел канал DRM News.

По слова папы римского, миру не дают распасться «множество поддерживающих братьев и сестер», но его продолжает опустошать «кучка тиранов».

«Мирное сосуществование — это то, что мы должны не изобрести, а принять. Для этого мы должны возлюбить своих соседей как своих братьев и сестер», — сказал Лев XIV.