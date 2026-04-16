Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что европейские страны и оборонные компании должны значительно ускорить процессы принятия решений и производства вооружений, которые, по его словам, остаются слишком медленными, передает Euractiv.

В частности, он призвал Европарламент и Евросовет достичь соглашения по трем пунктам пакета мер по повышению боеготовности, выразив надежду, что сделка может быть заключена «в ближайшие недели».

«[Президент России Владимир] Путин не будет ждать, пока мы закончим <…>, чтобы проверить нас», — заявил Кубилюс.

Выступая накануне перед комитетом по безопасности и обороне Европейского парламента (SEDE), Кубилюс призвал законодателей как можно скорее достичь соглашения по программе Agile and Rapid Defence Innovation (AGILE) стоимостью €115 млн, которую сам предложил в марте с целью предоставить поддержку проектам от стартапов.

«На мой взгляд, это заслуживает ускоренной процедуры», — сказал он, добавив, что это позволит проверить инструмент до того, как в конце 2027 года закончится текущий бюджет.

Предложенный комиссией текст предполагает возможность пропуска периода восьми недель, отведенного национальным парламентам для рассмотрения проекта закона перед его официальным принятием.

Комиссар также отметил, что, хотя военное производство в Европе наращивается благодаря увеличению оборонных бюджетов, этого недостаточно, чтобы опередить Россию и снизить зависимость от США в вопросе поставок критически важного оборудования.

«Нам нужно научиться производить продукцию в больших масштабах, гораздо дешевле и при этом достаточно качественно», — сказал Кубилюс.

Вместо того чтобы заниматься этим, по его словам, европейские компании сосредотачиваются на самом современном оборудовании. Эту тенденцию еврокомиссар сравнил с погоней за «высокой модой».

Он высказал мнение, что европейским оборонным компаниям следует поучиться у украинских. «Меня угнетает наша низкая скорость производства. Но я совершенно поражен тем, как украинцы наращивают свое производство», — заключил он.