В Азербайджане 16 апреля ожидается преимущественно неустойчивая, местами дождливая погода.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако днём местами возможен слабый дождь. Утром юго-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха в Баку ночью составит 8–10°C тепла, днём — 15–18°C тепла. Атмосферное давление достигнет 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70–75% ночью и 50–60% днём.

В регионах страны осадков практически не ожидается, однако днём в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В горах местами прогнозируется снег. В отдельных районах возможен туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха по регионам ночью составит 5–9°C тепла, днём — 16–21°C тепла.

В горах ночью ожидается 5–10°C мороза, днём — от 1°C мороза до 3°C тепла.