Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о значительном усилении ядерной программы Северной Кореи, включая развитие новых объектов по обогащению урана.

По его словам, спутниковые снимки подтверждают наличие объекта, схожего с урановым заводом в Кансоне. Также, как отмечает МАГАТЭ, заметно выросла активность на крупнейшем ядерном комплексе в Йонбене — фиксируется работа реактора мощностью 5 мегаватт и других установок по переработке топлива.

Гросси сообщил, что, по оценкам агентства, КНДР располагает несколькими десятками ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что подобное наращивание потенциала не повышает безопасность, а усиливает риски распространения ядерного оружия.

Отдельно он прокомментировал планы Южной Кореи по строительству атомных подводных лодок, отметив, что пригласил Сеул к тесному сотрудничеству с МАГАТЭ для предотвращения возможных рисков распространения ядерных технологий.