Иран координировал удары по американским военным базам на Ближнем Востоке при помощи китайского разведывательного спутника.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.

Речь идет о спутнике, который Иран приобрел в 2024 году сразу после его запуска. Информационное агентство Китая «Синьхуа» сообщило в июне 2024 года о выводе на орбиту трех спутников коммерческой ракетой «Гушэньсин-1» («Церера-1»). Среди них был в том числе спутник TEE-01B.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) еще до начала американских атак получил доступ к коммерческим наземным станциям китайской компании Emposat, через которые управлялся спутник TEE-01B. Сети компании охватывают Азию, Латинскую Америку и другие регионы. Иранское командование использовало спутник для наблюдения за военными объектами США.

При помощи спутника Тегеран также изучает последствия нанесения ударов по американским военным базам в регионе. FT утверждает, что спутник Ирана сделал фотографии авиабазы Prince Sultan в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта. В ходе одной из атак по этой авиабазе были повреждены или уничтожены несколько американских самолетов-заправщиков и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry (AWACS).

Китайское посольство в США заявило, что Пекин выступает против распространения «спекулятивной и инсинуационной дезинформации со стороны соответствующих сторон, направленной против Китая».