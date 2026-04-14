В Приморском национальном парке в Баку была повреждена цветочная зона, где высажены тюльпаны в рамках благоустройства территории.

Как сообщили местные СМИ, в результате расследования были установлены около 10 человек, предположительно причастных к инциденту, и вызваны в полицию. В их отношении приняты соответствующие меры.

По данным издания Milli.Az, группа блогеров проводила фотосессию и видеосъёмку на территории цветочной композиции, в ходе чего были повреждены растения. Позднее материалы были опубликованы в социальных сетях и получили широкое распространение. В числе установленных лиц называются блогеры Сельджан Велизаде (Seljanvalizada), Лала Бабаева (lalabva1), Нармин Мусаева (Naramsyv) и Хамаил Алескерова (Həmayıl), а также пользователи под никнеймами «ismiiilaa» и «Sada». Отмечается, что после общественного резонанса опубликованные ими материалы были удалены.