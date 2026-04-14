В Азербайджане после внесения изменений в трудовое законодательство 103 работодателя предоставили оплачиваемый отпуск по отцовству 213 сотрудникам. Речь идет о 14 календарных днях, предоставляемых в связи с рождением ребенка.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, отпуск может использоваться в период до и после рождения ребенка и предоставляется на оплачиваемой основе.

Оформление соответствующего приказа осуществляется работодателем в электронном виде через подсистему «Труд и занятость» Министерства.

Напомним, что одним из недавних изменений в трудовом законодательстве стало закрепление права мужчин на 14-дневный оплачиваемый отпуск по отцовству в связи с рождением ребенка.