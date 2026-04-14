В Азербайджане произведены кадровые назначения в руководстве Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным местных СМИ, Джабраил Эльдар оглу Ханларов и генерал-майор внутренней службы Юсиф Махмуд оглу Набиев назначены заместителями министра по чрезвычайным ситуациям.

Джабраил Ханларов родился 3 ноября 1972 года в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет и является кандидатом экономических наук.

Юсиф Набиев родился 18 сентября 1982 года в Баку. Выпускник Бакинского государственного университета, имеет степень доктора философии по праву.