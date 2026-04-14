В одной из школ Баку внедрили цифровую систему контроля посещаемости: теперь ученики при входе обязаны сканировать свой бейдж с персональным QR-кодом, что позволяет в режиме реального времени фиксировать их присутствие и автоматически передавать данные администрации и родителям. О новинке Minval рассказал директор столичной школы №12 Кямран Исалы.

По его словам, одним из вопросов, который всегда интересовал и требовал решения, была проблема опозданий учеников на занятия, необходимость укрепления взаимодействия между школой и родителями, а также повышения уровня отчетности внутри учебного заведения. Он отметил, что эти задачи волнуют не только его, но и большинство других директоров школ. Для их решения требуется внедрение новых подходов. В связи с этим около года ведётся работа в данном направлении, чтобы точно фиксировать время прибытия учеников в школу.

«Если такой учет будет вестись системно и точно, это позволит создать прозрачную систему отчетности. А прозрачность, в свою очередь, является одним из ключевых факторов развития», — подчеркнул он.

По его словам, в школе, где он работает, решили разработать доступную программу регистрации прибывших на занятие учеников.

«Мы задумались над тем, как можно реализовать подобную систему с минимальными затратами, используя собственные ресурсы. В условиях развития технологий и искусственного интеллекта стало возможным создавать уникальные QR-коды, поэтому мы решили присвоить каждому ученику индивидуальный код», — отметил он.

Суть системы заключается в том, что каждому школьнику выдается персональный QR-код. При входе в школу код сканируется ответственным сотрудником, после чего информация мгновенно фиксируется в электронной базе. Разработанная система состоит из двух основных компонентов: учета посещаемости и автоматического информирования родителей.

После сканирования данные обрабатываются, и родителям через приложение WhatsApp отправляется уведомление с точным временем прихода ребенка в школу. Это, по словам разработчиков, повышает уровень доверия к учебному заведению, обеспечивает спокойствие родителей и частично решает вопрос безопасности учащихся.

По словам собеседника, наличие специального мобильного приложения значительно ускоряет процесс пропуска детей в школу: одновременно могут работать несколько сотрудников, что позволяет пропускать в школу до трёх–четырёх учеников в секунду. Уже через одну-две секунды информация о входе ребёнка фиксируется в базе и передаётся родителям.

Уведомления для родителей делятся на три категории: ребёнок пришёл вовремя; опоздал на определённое количество минут; отсутствует на занятиях.

В последнем случае родителям также направляется сообщение с указанием соответствующих норм законодательства. При этом, как подчёркивает Исалы, при внедрении системы не преследовалась цель наказать детей. Скорее, в школе поощряется дисциплина.

Отвечая на вопрос о допустимом количестве пропусков занятий, директор школы отметил, что сама программа не устанавливает ограничений. Однако, согласно законодательству Азербайджана, ученик не может без уважительной причины уклоняться от посещения занятий. Также он прокомментировал возможность злоупотреблений. По его словам, каждый ученик имеет уникальный код, и попытки использовать чужой QR-код будут выявлены. Тем более что ответственные сотрудники не разрешат одному человеку сканировать два QR-кода.

По словам Исалы, в данный момент система фиксирует только время входа в школу, однако в дальнейшем планируется внедрить аналогичный контроль и при выходе учащихся. На сегодняшний день в школе обучается 1650 учеников. Планируется, что уже к концу недели 100% учащихся будут подключены к системе. Пока же проект работает в тестовом режиме: в настоящее время системой пользуются ученики 10 классов.

Надо отметить, что данной программой уже заинтересовались коллеги Исалы из других школ. По данным Управления образования города Баку, программа внедрена в рамках платформы «Цифровая школа», созданной с целью повышения прозрачности учебного процесса и укрепления сотрудничества между родителями и школой.