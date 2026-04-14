13-я сессия Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдёт в Баку с 17 по 22 мая, станет важной площадкой для расширения политического участия в решении проблем урбанизации. Об этом говорится в статье издания Jordan Daily.

Отмечается, что в мае 2026 года Баку сыграет заметную глобальную роль, принимая WUF13. Форум объединит политиков, экспертов, лидеров и новаторов для обсуждения ключевых вызовов урбанизации и выработки решений для наиболее острых проблем современных городов.

Согласно публикации, центральной темой станет концепция «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города». В центре внимания — доступность жилья, повышение устойчивости к климатическим изменениям, привлечение финансовых ресурсов и разработка современных моделей городского планирования с учётом региональных особенностей.

Подчёркивается, что WUF является крупнейшей платформой ООН по устойчивому развитию городов и объединяет широкий круг участников — от правительств и муниципалитетов до гражданского общества, молодёжи, инвесторов и архитекторов.

Особенностью форума станет Саммит лидеров, который впервые соберёт глав государств и правительств, что отражает растущую значимость городской повестки для национальных стратегий и глобальной стабильности.

В статье также отмечается, что наиболее острые проблемы урбанизации наблюдаются в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, где быстрый рост городов сопровождается нехваткой инфраструктуры, ресурсов и усилением климатических рисков.

Издание подчёркивает, что для развивающихся стран форум станет возможностью представить свой опыт и включиться в формирование глобальной городской повестки.

Проведение WUF13 в Баку рассматривается как стратегическая возможность продемонстрировать модель развития Азербайджана, сочетающую сохранение исторического наследия и современные урбанистические подходы. В качестве примеров приводятся Ичеришехер, исторический центр Шеки с Ханским дворцом и культурный ландшафт Гобустана.

Отдельно отмечается внимание к восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, где внедряются современные урбанистические решения — «умные» населённые пункты, цифровые сервисы, возобновляемая энергетика и принципы углеродной нейтральности.

По данным издания, программа форума включает диалоги высокого уровня, технические сессии, выставки, презентации практических решений и запуск новых партнёрских инициатив.

В заключение подчёркивается, что проведение WUF13 в Баку имеет символическое значение, отражая взаимосвязь глобальных урбанистических процессов и важность устойчивого и инклюзивного развития городов для будущего человечества.