В Кабинет министров Азербайджана представлены проекты изменений в законодательство, направленные на совершенствование системы обязательного страхования недвижимости.

Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов.

По его словам, также подготовлены концептуальные изменения в системе аграрного страхования, а также новый законопроект по регулированию института страховых посредников.

В свою очередь генеральный директор Центрального банка Вюсал Гурбанов отметил, что планируется увеличение страховых сумм по недвижимости. Он подчеркнул, что действующее законодательство не охватывает катастрофические риски, в связи с чем страховые суммы остаются низкими.

«Мы рассматриваем возможность их повышения. Подготовлена новая концепция, включающая такие риски, как пожар, взрыв и удар молнии. Также планируются меры по обеспечению оперативности страховых выплат и внедрение электронных механизмов регулирования. При этом особое внимание уделяется интересам граждан», — заявил он.