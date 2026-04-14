В результате мероприятий, проведённых Главным управлением по борьбе с торговлей людьми МВД, арестованы 28-летняя Э.К. и 27-летняя Х.Х., обвиняемые в торговле людьми.

Под предлогом трудоустройства Э.К. обманом вывозила женщин в Турцию, где их удерживали под угрозами и принуждением, отбирали паспорта и заставляли заниматься проституцией за деньги.

Обвиняемая Х.Х., действуя в сговоре с иностранными гражданами, личности которых устанавливаются следствием, привлекала женщин к проституции за деньги через Telegram-страницу «escortazofficial» и сайт «escortaze.com».

Когда пострадавшие пытались покинуть эту деятельность, она угрожала распространением их компрометирующих фотографий и информации, продолжая подвергать их сексуальной эксплуатации.

В МВД призвали граждан, пострадавших от торговли людьми, обращаться в Главное управление по борьбе с торговлей людьми или на горячую линию 152, гарантируя полную конфиденциальность.