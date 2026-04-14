Популярная игровая платформа Roblox объявила о внедрении новых типов аккаунтов для детей и подростков.

Согласно официальной информации компании, будут созданы два новых типа аккаунтов.

Запуск новой системы запланирован на начало июня. Она будет включать проверку возраста, стандартные настройки безопасности, рейтинги контента, постоянную модерацию и расширенный родительский контроль.

Аккаунты «Roblox Kids» будут иметь более простой интерфейс, функция чата будет отключена, а доступ будет ограничен только к определённому числу игр.

В компании отмечают, что данные изменения направлены на снижение рисков мошенничества и случаев агрессии среди детей и подростков.