В ряде стран фиксируется распространение нового варианта коронавирусной инфекции COVID-19, получившего неофициальное название «Цикада» (BA.3.2).

По имеющейся информации, случаи заражения уже зарегистрированы более чем в 20 государствах, включая США, Великобританию и Австралию. Специалисты продолжают изучать особенности варианта и степень его распространения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает , что особая опасность может касаться детей, хотя пока нет доказательств, что «Цикада» опаснее других штаммов. Симптомы остаются привычными: высокая температура, кашель, боль в горле, заложенность носа, ломота в мышцах, слабость, одышка и диарея.

Генетические особенности «Цикады» отличаются от предыдущих штаммов, включая «Омикрон», что может делать его более заразным. Хотя эффективность старых вакцин может быть снижена, специалисты отмечают, что прививки и соблюдение правил гигиены по-прежнему остаются надежной защитой.