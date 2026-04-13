В Большом Мардакянском замке зафиксированы повреждения после продолжительных осадков. Об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

Согласно информации, в результате интенсивных дождей были выявлены обрушения отдельных участков кровли, а также межэтажных перекрытий исторического сооружения. «Сотрудники Бакинского регионального управления провели оперативный осмотр памятника. В целях безопасности доступ на территорию временно ограничен», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ближайшее время специалисты проведут дополнительную техническую оценку состояния кровли и несущих конструкций. На основании результатов обследования будет определён план восстановительных работ.