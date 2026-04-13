В Баку на территории посёлка Маштага Сабунчинского района приостановлена деятельность предприятия по переработке молочной продукции, принадлежащего ООО «Adilbərəkət».

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, внеплановая проверка выявила серьёзные нарушения санитарных норм и требований маркировки.

Установлено, что на упаковках кефира, творога, сыра и других продуктов указывалось использование «натурального коровьего молока», однако фактически на производстве применялись сухое молоко и растительные жиры. Также выявлен случай несоответствия маркировки: продукт, произведённый в Баку, продавался как «Исмаиллинский шор».

Кроме того, на предприятии обнаружены антисанитарные условия хранения, изношенное оборудование и нарушения технологических процессов.

По итогам проверки составлен административный протокол, образцы продукции направлены на лабораторный анализ.

Деятельность предприятия приостановлена до устранения нарушений.