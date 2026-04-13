Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил приём заявлений в резидентуру на 2026-2027 учебные годы.

Как сообщили в центре, регистрация кандидатов проводится в онлайн-формате. Для участия в первой попытке I этапа экзамена (оценка знаний по базовым предметам) абитуриенты должны создать «Личный кабинет» на официальном сайте и внести оплату в размере 60 манатов. С методами оплаты для пополнения счёта можно ознакомиться на сайте epayment.dim.gov.az.

Подача заявлений будет осуществляться с 13 по 20 апреля до 23:59 через соответствующий электронный сервис (https://www.e-gov.az/az/services/read/3148/2), где необходимо заполнить и подтвердить форму заявки.

Проведение первой попытки экзамена по базовым дисциплинам запланировано на 3 мая 2026 года.

Кандидаты, ранее получившие «допуск» (40 и более баллов) на первом этапе, смогут принять участие во втором этапе — экзамене по профильным предметам. Для этого им также необходимо подать электронное заявление и оплатить участие в размере 100 манатов в установленные сроки (ориентировочно 22–30 июля 2026 года).

На выполнение экзаменационных заданий отводится 2 часа 30 минут.

Отмечается, что подробная информация о правилах приёма и примеры тестовых заданий опубликованы в журнале «Резидентура».