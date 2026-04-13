В определенный период в Каспийском море будут происходить небольшие землетрясения. Об этом Minval сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли, прокомментировавший участившуюся сейсмическую активность в азербайджанской акватории Каспийского моря.

После землетрясения, произошедшего 8 апреля в Каспийском море, сейсмическая активность в регионе остается повышенной. Последнее землетрясение было зафиксировано в воскресенье вечером. По его словам, первый подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован на глубине около 70 километров. Эпицентр находился в акватории Каспийского моря.

Эксперт отметил, что происходящие процессы связаны с тектоническими особенностями региона. В частности, в районе Каспия наблюдается сжатие литосферных плит, обусловленное давлением со стороны иранского блока.

«В Каспийском море со стороны Ирана происходит сдавливание, что создает напряженность между литосферными плитами. После основного землетрясения начинается фрагментация тектонических структур, и каждое смещение сопровождается афтершоками вдоль разломов», — пояснил Етирмишли.

По данным сейсмологов, с 8 апреля в Азербайджане зафиксировано более 500 афтершоков различной интенсивности. Они происходят на разных глубинах — от 20 до 35 километров и более. Активность наблюдается не только в море, но и на суше. Так, за последние сутки зарегистрировано 19 неощутимых для населения подземных толчков. В настоящее время наиболее активной зоной остается Каспийское море. По словам ученого, в регионе продолжается перераспределение тектонического напряжения, сопровождающееся серией слабых подземных колебаний.

«Сейчас идет накопление и постепенное снижение энергии до фонового уровня, поэтому фиксируются многочисленные мелкие толчки. Этот процесс может продолжаться еще некоторое время», — отметил он.

При этом Йетирмишли подчеркнул, что угрозы сильного разрушительного землетрясения в настоящее время нет.

«Вероятность катастрофического землетрясения отсутствует. Однако не исключены ощутимые толчки, которые не представляют серьезной опасности», — добавил эксперт.

Он также пояснил, что геодинамическая ситуация в регионе обусловлена движением тектонических плит: Аравийская плита сжимает Евразийскую, что приводит к смещению горных массивов Малого Кавказа в сторону Большого Кавказского хребта. В результате этих процессов в земной коре возникают напряжения, которые и проявляются в виде землетрясений.

По словам сейсмолога, в ближайший период в регионе могут продолжаться слабые подземные толчки, однако они носят естественный характер и не должны вызывать паники у населения.