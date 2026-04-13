Центральный банк Азербайджана утвердил верхний предел межбанковской комиссии (интерчейнджа), применяемой между участниками платёжных систем.

Соответствующее решение подписал председатель Талех Кязымов.

Согласно решению, установлены максимальные ставки интерчейнджа по операциям с платёжными картами внутри страны в зависимости от категорий MCC-кодов (классификация торгово-сервисных предприятий):

— для категорий «Drug Stores and Pharmacies» и «Grocery Stores and Supermarket» — до 1,25% от суммы операции;

— для категории «Petrol» — до 0,75%;

— для категории «General» — до 1,5%.

Для остальных MCC-кодов на территории страны верхний предел межбанковской комиссии не устанавливается.

Отмечается, что решение вступает в силу с 1 июня.

Интерчейндж — это комиссия, применяемая между банком-эмитентом карты и банком-эквайером при безналичных платежах, которая распределяется между участниками и может использоваться, в том числе, для программ кешбэка.