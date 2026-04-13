Государственный экзаменационный центр Азербайджана опубликовал эталоны правильных ответов на задания выпускного экзамена за уровень общего среднего образования (9-летняя программа), проведённого 12 апреля 2026 года.

Как сообщает Государственный экзаменационный центр Азербайджана, опубликованы ответы на закрытые тестовые задания и открытые задания, требующие кодирования.

Отмечается, что задания с развернутыми письменными ответами требуют дополнительного времени на проверку, поэтому результаты экзамена планируется объявить через шесть недель.