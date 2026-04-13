В Баку изменены схемы движения некоторых автобусных маршрутов.

Об этом информирует ООО «BakuBus».

Отмечается, что автобусы маршрутов №140 и 140E при движении следуют от Мардаканского круга по улице Алигейдара Караева, затем выходят на улицу Алмаса Илдырыма и продолжают движение по своей схеме.

Причиной изменений стали просадка дорожного покрытия и проводимые ремонтные работы.

Кроме того, в связи с ремонтом на улице Камрана Афкари (UPD) изменено движение автобусов маршрута №30. В настоящее время они временно курсируют по проспекту Бабека.