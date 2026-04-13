Приём заявлений на участие во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру для бакалавров завершится завтра в 23:59.

Как сообщает Государственный экзаменационный центр, по состоянию на 13 апреля на 09:15 свои заявления подтвердили 13 239 бакалавров (азербайджанский сектор — 12 190, русский сектор — 1 049).

Бакалавры, подавшие документы для участия во вступительном экзамене, проведённом в феврале 2026 года, могут зарегистрироваться на вторую попытку, пополнив баланс своего «Личного кабинета» и пройдя регистрацию на соответствующей странице официального сайта Центра.

Выпускники, которые не регистрировались для участия в первом экзамене, также могут подать заявку на участие во второй попытке по той же процедуре.

Для этого им необходимо создать «Личный кабинет» на сайте ekabinet.dim.gov.az (в случае его отсутствия), затем внести требуемую сумму на счёт и ознакомиться со способами оплаты на странице epayment.dim.gov.az. После этого кандидаты должны заполнить и подтвердить форму «Электронное заявление бакалавра» на странице eservices.dim.gov.az/erizemag/erize.

Отмечается, что экзамен состоится 17 мая 2026 года.