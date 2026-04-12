Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной и неустойчивой погодой в ряде районов. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно обращению, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, кратковременные селевые потоки на горных реках, грозы и временами сильный ветер.

В связи с этим МЧС напомнило основные правила безопасности.

Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и высокими деревьями.

С учетом того, что сильный ветер может осложнить тушение пожаров, в таких погодных условиях необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов напомнили о запрете выхода в море в такую погоду.

В целях защиты от возможных селей и паводков рекомендуется избегать опасных участков, а при возникновении угрозы — немедленно подниматься на возвышенности.

Также для защиты от молнии следует отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными и мобильными), избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, громоотводами и антеннами, не укрываться под высокими деревьями, а при нахождении в автомобиле — остановиться, закрыть окна и переждать грозу.