В Германии контактный провод линии электропередачи оборвался и упал прямо на скоростной поезд, перевозивший около 600 пассажиров. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел около 12:00 (14:00 по Баку-ред.) у города Цана-Эльстер (федеральная земля Саксония-Анхальт) на участке железной дороги между Берлином и Мюнхеном. По какой причине оборвался провод контактной линии, пока неизвестно. В результате были разбиты несколько окон в вагонах, пострадали как минимум два человека.

Поезд совершил внеплановую остановку, сейчас на месте работают федеральная полиция и спасательные службы. Отрезок закрыт для движения. Как ожидается, пассажиров доставят к месту назначения на автобусах.