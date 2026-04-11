Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по устранению последствий, вызванных интенсивными дождями.
Об этом сообщили в министерстве.
Отмечается, что в настоящее время на территории Баку — в Хазарском, Низаминском, Сабунчинском и Сабаильском районах, а также в Абшеронском и Хачмазском районах — проводятся меры безопасности, включая откачку воды.
Подчёркивается, что работы по ликвидации последствий осуществляются силами Войск гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.