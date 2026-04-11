Соединенные Штаты не соглашались на размораживание каких-либо иранских активов.

Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источник в правительстве США, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранский высокопоставленный источник передавало, что Вашингтон согласился разблокировать активы Ирана, замороженные в банках Катара и других стран. Собеседник агентства приветствовал этот шаг, назвав его подтверждением серьезности намерений США перед переговорами в Пакистане. Источник указал на то, что размораживание средств «напрямую связано с обеспечением безопасного прохода [судов] через Ормузский пролив».

Объем средств, подлежащих разблокированию, не уточняется.