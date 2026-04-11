В последние дни на фоне интенсивных атмосферных осадков, наблюдаемых на Абшеронском полуострове, в Баку на территории Хатаинского района по адресу проспект Гянджа 29/35 на крутом склоне произошёл еще один оползень в результате размыва поверхности.

Как сообщил «Report» председатель правления Геологоразведочного агентства Али Алиев, сегодня утром произошло сползание грунтовой массы объёмом 3–4 кубометра из-за её намокания и движения вдоль склона.

По его словам, процесс носит локальный характер. Оползень произошёл в результате вымывания и увлажнения более рыхлых пород дождевыми водами.

В настоящее время на месте происшествия проводятся обследования специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства экологии и природных ресурсов.