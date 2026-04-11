В Абшеронском районе Азербайджана, в посёлке Масазыр, возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

13:15 В поселке Масазыр Абшеронского района убиты две женщины, сообщает Report.

По предварительным данным, погибшие, в возрасте 30 и 39 лет, получили смертельные ранения колюще-режущим предметом. От полученных травм они скончались на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления.