В последние годы в Азербайджане более 200 мужчин при вступлении в брак взяли фамилию супруги, ещё 6 случаев зафиксировано в первые три месяца этого года.

Как пояснил адвокат Эльшад Исаев в интервью Bakupost.az, в силу устоявшихся традиций и менталитета женщины обычно берут фамилию мужа. Однако это не является юридическим обязательством. Согласно законодательству, супруги могут брать фамилии друг друга.

По словам юриста, существует несколько причин, по которым мужчины могут брать фамилию своей жены:

«Например, если человек совершает какое-либо административное правонарушение или уголовное преступление, он может изменить свою фамилию, чтобы запутать правоохранительные органы и замести следы. С другой стороны, может возникнуть ситуация, когда фамилия мужа неблагозвучна, и он выбирает фамилию жены как более подходящий вариант. Законодательство не предусматривает никаких ограничений по этому вопросу».