Агентство продовольственной безопасности Азербайджана заинтересовалось продукцией фермера из Джалилабадского района после появления в соцсетях видеокадров о чрезмерном использовании пестицидов.

Видеоролик, опубликованный жителем села Привольное Натигом Бадировым, в котором демонстрируется интенсивное применение пестицидов при выращивании клубники, вызвал широкий общественный резонанс, отмечают в агентстве.

После распространения видео агентство провело проверку на фермерском хозяйстве. В ходе инспекции специалисты изъяли образцы продукции для лабораторного анализа. При этом сам владелец фермы Бадиров заявил, что видеоролик носил развлекательный характер. По его словам, использованные препараты применялись исключительно для борьбы с вредителями и не представляют угрозы для безопасности продукции.

В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований. В то же время специалисты отмечают, что распространение непроверенной информации может вызвать необоснованную тревогу в обществе. Вопросы, связанные с безопасностью продуктов питания, требуют особой ответственности, поскольку любая публикация способна повлиять на поведение людей.