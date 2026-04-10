В Баку 11 апреля ожидается до 16 градусов тепла, в регионах прогнозируются осадки.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность будет усиливаться, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8–11° тепла, днём 13–16° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75–85%, днём — 60–70%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. Местами они могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град, в отдельных высокогорных районах — снег. В некоторых местах прогнозируется туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха в регионах составит ночью 6–8° тепла, днём 15–20° тепла, в горах ночью 0–5° тепла, днём 5–10° тепла.