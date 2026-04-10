В Азербайджане предложено увеличить количество документов, необходимых для регистрации брака.

C соответствующей инициативой выступил депутат Милли Меджлиса Гёйдениз Гахраманов в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента при обсуждении в первом чтении изменений в Трудовой кодекс и закон «О наркологической службе и контроле».

Он предложил дополнительно требовать при заключении брака справку об отсутствии наркотической зависимости наряду с медицинским заключением.

По словам депутата, в ряде случаев после заключения брака выясняется наличие у одного из супругов наркотической зависимости, что создаёт проблемы в семейном планировании и может приводить к разводам. В этой связи он отметил, что введение соответствующей справки в перечень обязательных документов может способствовать снижению числа разводов.