На одном из ключевых транспортных узлов — круговой развязке Баладжары, расположенной на въезде в одноимённый поселок, нанесена дорожная разметка в виде «жёлтой сетки» (Yellow Box Junction) в различных направлениях.
Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела Управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Тогрул Насирли.
Нанесение соответствующей разметки на территории круговой развязки началось в последние недели.
В данном районе регулярно проводятся профилактические и контрольные мероприятия с целью предотвращения заторов и возможных дорожно-транспортных происшествий.
Он также отметил, что основной причиной заторов на указанном участке является грубое нарушение водителями правил проезда перекрёстков.
Представитель ведомства подчеркнул, что нарушение требований данной разметки является административным правонарушением. В случае выявления таких фактов в отношении водителя применяется штраф в соответствии со статьёй 327.2 Кодекса об административных проступках — 3 штрафных балла и штраф в размере 100 манатов.