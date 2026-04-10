На одном из ключевых транспортных узлов — круговой развязке Баладжары, расположенной на въезде в одноимённый поселок, нанесена дорожная разметка в виде «жёлтой сетки» (Yellow Box Junction) в различных направлениях.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела Управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Тогрул Насирли.

Нанесение соответствующей разметки на территории круговой развязки началось в последние недели.

В данном районе регулярно проводятся профилактические и контрольные мероприятия с целью предотвращения заторов и возможных дорожно-транспортных происшествий.

Он также отметил, что основной причиной заторов на указанном участке является грубое нарушение водителями правил проезда перекрёстков.

Представитель ведомства подчеркнул, что нарушение требований данной разметки является административным правонарушением. В случае выявления таких фактов в отношении водителя применяется штраф в соответствии со статьёй 327.2 Кодекса об административных проступках — 3 штрафных балла и штраф в размере 100 манатов.