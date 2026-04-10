В Баку внесены изменения в схему движения трех автобусных маршрутов.

Об этом информирует ООО «BakuBus».

Отмечается, что в связи с ремонтными работами, проводимыми на улице Ахунд Мирза Абдулкерима в поселке Маштага, маршрут № M8 временно осуществляет движение в направлении города по улице Мехди Гусейнзаде, а маршрут № 172 — по улице Сеид Ибад Ага.

Кроме того, в поселке Сахиль из-за образовавшихся на дороге ям на улицах Вагифа Алекперова и Эмина Гулиева маршрут № 149 не может доехать до конечной остановки.

Его конечная остановка временно расположится рядом с парком Ровшана Рзаева в поселке Сахиль.