Рост цен на продукты питания является закономерным процессом на фоне текущей геополитической ситуации.

Об этом заявил депутат Азер Бадамов в комментарии изданию Unikal.

По его словам, события на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива привели к резкому росту цен на энергоносители на мировых рынках.

Депутат отметил, что энергетические расходы играют ключевую роль в формировании стоимости практически всех потребительских товаров. В связи с этим подорожание энергии неизбежно вызвало рост цен и на ненефтяную продукцию.

Азер Бадамов подчеркнул, что внутренний рынок Азербайджана пока не перешел на полное самообеспечение. Стоимость импортируемых в страну товаров напрямую зависит от глобальных рынков, что также влияет на рост цен.

При этом, как отметил парламентарий, государство предпринимает меры для снижения негативного влияния подорожания на социальное положение населения. В частности, реализуются налоговые льготы, предоставляются субсидии на производство и импорт отдельных товаров, а также внедряются социальные пакеты поддержки.