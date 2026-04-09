Для обеспечения комфортного и безопасного движения граждан, а также в рамках подготовительных мероприятий к XIII Сессии Всемирного городского форума (WUF13), в Баку будут проведены ремонтные работы на отдельных участках городских дорог.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, работы планируется проводить с учётом состояния дорожного покрытия на следующих участках: На путепроводе с проспекта Гейдара Алиева на проспект Бабека; На проспекте Зии Буньядова (в направлении станции метро «Кёроглу»). Работы будут выполняться в следующие сроки: с 23:00 9 апреля до 07:00 10 апреля и с 23:00 10 апреля до 07:00 11 апреля.

В указанные дни движение транспортных средств на путепроводе с проспекта Гейдара Алиева на проспект Бабека будет полностью ограничено, на проспекте Зии Буньядова (в направлении станции метро «Кёроглу») — частично.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты движения», — заявили в агентстве.