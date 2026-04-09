Каспийское море является сейсмически активным регионом, где периодически происходят землетрясения магнитудой 3 и выше. В последнее время в акватории наблюдается рост сейсмической активности, с и чем связано возникновение серии подземных толчков.

Об этом сообщила заведующая отделом электронных услуг Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Вусаля Рафиггызы.

По её словам, землетрясение магнитудой 5,3, зафиксированное 8 апреля в Каспийском море, ощущалось в прибрежных населённых пунктах силой 3–4 балла. Однако последующие подземные толчки имели меньшую магнитуду и не оказали влияния на суше.

«После этого землетрясения также были зарегистрированы афтершоки, однако лишь четыре из них имели магнитуду выше 3», — отметила В. Рафиггызы.