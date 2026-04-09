Американский телеведущий Такер Карлсон выступил с резкой критикой политики США в отношении Израиля, задавшись вопросом о степени влияния Тель-Авива на Вашингтон.

«Израиль — это ваше государство-клиент. Это всё равно что получать указания от своей домработницы — вы бы никогда так не поступили», — заявил он.

Карлсон также усомнился в способности американских властей контролировать союзника: «Почему Соединённые Штаты не могут взять под контроль своего прокси, своё государство-клиент?»

По его словам, ни один американский лидер не решается занять жёсткую позицию: «Почему этот президент или любой другой президент не может сказать Израилю “нет”? Мы имеем право знать, почему».

Он также раскритиковал израильские авиаудары по Ливану. «Вы знаете, как называлась эта операция? Eternal Darkness. “Вечная тьма”… это эвфемизм для ада», — заявил Карлсон. По его словам, удары затронули мирных жителей: «Это гражданские, которые были убиты… с использованием американского оружия и денег налогоплательщиков». «Операция “Вечная тьма” была направлена против гражданских», — добавил он.