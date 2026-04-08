У Соединенных Штатов есть выбор: полное прекращение огня или продолжение войны при помощи Израиля.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.

«Условия прекращения огня между Ираном и США ясны и недвусмысленны: США должны сделать выбор — прекращение огня или продолжение войны через Израиль», — написал он.

Арагчи отметил, что США не могут иметь и то и другое и напомнил о недавнем обстреле Ливана, в результате которого сотни человек получили ранения или погибли.

«Мир видит массовые убийства в Ливане. Мяч на стороне США, и мир наблюдает, выполнят ли они свои обязательства», — добавил дипломат.