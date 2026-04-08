Правительство Ирака осуждает атаки Израиля, направленные против мирного населения в Ливане, и заявляет, что эта агрессия является свидетельством планов еврейского государства по подрыву перемирия.

«Продолжающаяся агрессия израильского правительства, направленная на разжигание конфликта и насилия, несмотря на сложные международные усилия, которые привели к достижению соглашения о прекращении огня, является свидетельством его агрессивных планов по подрыву перемирия», — подчеркивается в заявлении официального представителя правительства.