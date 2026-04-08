Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом приветствовал достигнутое с Ираном соглашение о временном прекращении огня, призвал максимально эффективно использовать его для заключения прочного мирного соглашения и не дать возможности сорвать этот процесс.

Об этом сообщил департамент коммуникаций турецкого лидера.

«Лидеры обсудили текущие события в нашем регионе, в первую очередь соглашение о прекращении огня объявленное вчера вечером с Ираном. Выразив удовлетворение в связи с заключением договоренности, наш президент отметил, что после 40 дней, которые были весьма сложными и тяжелыми для всего мира, появившееся двухнедельное окно возможностей необходимо максимально эффективно использовать для заключения прочного мирного соглашения и не дать возможности сорвать этот процесс», — говорится в сообщении.

Эрдоган заверил, что «Турция будет и впредь оказывать более активную поддержку усилиям по урегулированию конфликта, предпринимаемым совместно с дружественными и братскими странами, в первую очередь с Пакистаном».