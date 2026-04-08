Метеослужба Азербайджана 9 апреля объявила жёлтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в отдельных регионах.

Как сообщили в Метеослужбе, в оранжевой зоне находятся города и районы: Агстафа, Гах, Гянджа, Мингячевир, Бардa, Тертер, Агдам, Кяльбаджар, Евлах, Зардаб, Гёйчай, Гусар, Балакен, Загатала, Шеки, Гах, Габала, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан, Нефтчала, Горанбой, Дашкесан и Нафталан.

Здесь ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве районов согласно жёлтому уровню предупреждения, северо-западный ветер ожидается со скоростью 13,9–20,7 м/с.