Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

На данный момент пролив остаётся заблокированным. The Wall Street Journal пишет, что иранские ВМС предупредили корабли, что они будут атакованы при попытке прохода через пролив без разрешения Тегерана. Напомним, одним из условий Ирана для завершения конфликта является сохранение контроля над проливом.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут создать совместное предприятие с Ираном для обеспечения безопасности Ормузского пролива после объявления о прекращении огня. «Мы думаем о том, чтобы сделать это в виде совместного предприятия… Это прекрасно», — сказал он, предлагая совместный контроль над водным путём.