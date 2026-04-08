Делегацию США на переговорах с Ираном в Исламабаде возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а делегацию Исламской Республики — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, сообщает иранское агентство ISNA.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.